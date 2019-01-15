تركيا – أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد “مصدري اسطنبول للمنسوجات والمواد الخام المصدرين”، أحمد أوكسوز، أن صادرات الإتحاد ارتفعت خلال العام الماضي بنسية 4%، وبلغت 10.5 مليار دولار.

وفي تصريح صحفي بإسطنبول، الإثنين، تطرق أوكسوز، إلى التطورات التي شهدها الاتحاد السنة الماضية والأهداف التي يسعى لتحقيقها خلال العام الحالي.

وأشار أوكسوز إلى أن الاتحاد يولي أهمية خاصة خلال العام الجاري إلى الأسواق في أمريكا الجنوبية، والشرق الأقصى، وآسيا وإفريقيا، إلى جانب أسواقه التقليدية.

وقال: “من أكثر معايير النجاح التي نوليها أهمية هو زيادة حصتنا في السوق العالمية، والدخول إلى قائمة أكبر خمسة دول مصدرة في العالم”.

وأضاف أن “الاتحاد يصدر لـ 188 دولة، وتأتي دول الاتحاد الأوروبي على رأس البلدان المستوردة، بواقع 5.4 مليار دولار (2018). وبين دول الاتحاد تأتي ألمانيا في المركز الأول تليها إيطاليا.

وتابع: “كما زادت صادراتنا إلى روسيا العام الماضي بنسبة 107%، وإلى روسيا البيضاء بـ 42%، وإلى البرتغال 26%”.

وأضاف أن الاتحاد يرمي لرفع صادرته خلال العام الحالي بنسبة 10%.