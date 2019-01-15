واشنطن – كشف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قدم أثناء استقباله فريق كرة القدم “نمور كليمسون ” وجبات طعام سريعة من “ماكدونالز” و”برغر كينغ”، على حسابه الخاص.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز، اليوم الثلاثاء، إن ترامب أقام حفل استقبال لفريق كرة القدم الأمريكي “Clemson Tigers” في البيت الأبيض، بمناسبة فوزهم بالبطولة الوطنية لكرة القدم الأمريكية للجامعات.

وأوضحت المتحدثة أن الإغلاق الجزئي لعدد من المؤسسات الحكومية، تسبب في نقص بعدد الموظفين، موضحة أن ذلك يأتي نتيجة لرفض الديمقراطيين التفاوض بشأن أمن الحدود، وهو ما دفع الرئيس الأمريكي إلى تحمل نفقات الضيافة على حسابه الخاص.

وقد تجاوزت أزمة الإغلاق الحكومي أسبوعها الثاني، مع استمرار تعطيل نحو ربع إدارات الحكومة الفيدرالية وتأثر أكثر من 800 ألف موظف حكومي أمريكي لم يتقاضوا رواتبهم منذ ذلك الحين، بسبب الخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مشروع الميزانية الذي يريد ترامب تضمينه نفقات بناء الجدار الأمني مع المكسيك، أحد أبرز وعوده الانتخابية.

المصدر: وكالات