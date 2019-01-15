ليبيا – بحث وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد أمس الإثنين مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز سبل التعاون في تفعيل برامج رفع قدرات جهاز الشرطة القضائية في مجال إدارة السجون واحترام حقوق الإنسان.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل الدور الذي تقوم به البعثة لدعم الإستقرار في ليبيا خاصة نشاط قسم سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وبدوره، أكد وزير العدل على سعي الوزارة إلى احترام المعايير القانونية وحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

ومن جانبها، أشادت البعثة الأممية بالتطور التي شهدته مؤسسات الاصلاح في المدة الماضية ومجهود وزارة العدل بالخصوص.

هذا وحضر اللقاء أحد أعضاء قسم سيادة القانون وحقوق الإنسان بالبعثة ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة ومستشار وزير العدل.