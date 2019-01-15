جدة – تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجمي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا والبوسني ميرالم بيانيتش، وهما بالزي الخليجي بعد وصولهما إلى مدينة جدة للعب السوبر الإيطالي.

ويقول بيانيتش في الفيديو:” الشيخ بيانيتش والشيخ ديبالا”.

كما تداول عشاق كرة القدم ونادي ميلان الإيطالي بالأمس فيديو لمهاجم ميلان الشاب، باتريك كوتروني البالغ 21 عاما، وهو يضع على رأسه الشماغ السعودي ويتحدث باللغة العربية.

ويتواجد فريقا يوفنتوس وميلان حاليا في مدينة جدة السعودية التي تستضيف غدا مباراة السوبر الإيطالي بين الفريقين العريقين.

ويخوض يوفنتوس كأس السوبر الإيطالي بعدما نجح في الجمع بين الثنائية المحلية “الدوري والكأس”، فيما يشارك ميلان كوصيف للكأس.

وانطلقت النسخة الأولى من كأس السوبر الإيطالي عام 1988، وفاز كل من ميلان ويوفنتوس باللقب 7 مرات، وسينفرد الفائز في مباراة الأربعاء بصدارة عدد ألقاب المسابقة.

المصدر: وكالات