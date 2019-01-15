وكانت اللاعبة الفائزة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة سبع مرات حاملا عندما نالت لقبها 23 في البطولات الأربع الكبرى في ملبورن بارك وأظهرت أنها لم تفقد قوتها الساحقة ولياقتها في مباراة بين أُمين باستاد رود ليفر.

وخسرت سيرينا، البالغ عمرها 37 عاما وفي ظهورها الأول في البطولات الأربع الكبرى منذ هجومها على الحكم في نهائي أميركا المفتوحة العام الماضي، 24 نقطة فقط أمام ماريا.

وأنهت اللاعبة الأميركية المباراة في 49 دقيقة فقط من الفرصة الثانية لحسم المواجهة عندما أطاحت ماريا، وهي جارتها أيضا، بضربة خلفية خارج الملعب.

وستلعب سيرينا في الدور الثاني ضد بينغ شواي أو أوجيني بوشار.