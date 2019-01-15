الإمارات العربية – تمسك منتخب فلسطين بفرصة التأهل للدور الثاني بعد تعادله مع الأردن 0-0، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا 2019 بالإمارات.

وتصدر منتخب الأردن ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 نقاط لأستراليا، ونقطتين لفلسطين، ونقطة لسوريا.

وحصل منتخبي الأردن وأستراليا على بطاقتي التأهل المباشر عن المجموعة، في حين ينتظر منتخب فلسطين تحديد أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وضمن الأردن الصدارة بـ7 نقاط، لأن استراليا، الوحيدة القادرة على اللحاق به، وقد خسرت أمامه افتتاحا. ولا تزال منتخبات أستراليا وسوريا وفلسطين قادرة على التأهل، وسيكون “الفدائي” ضامنا لتواجده ضمن أربع منتخبات ستحتل المركز الرابع من المجموعات الست في حال تحقيق الفوز، على اعتبار أن نتائج المجموعات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة تصب في مصلحتها لأنّ أقصى ما يمكن أن تبلغه منتخبات هذه المجموعات هو تحقيق 3 نقاط فقط.

ويتأهل الأول والثاني في كل من مجموعة، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث ضمن المجموعات الست في نظام يعتمد للمرة الأولى في البطولة بسبب رفع عدد المشاركين إلى 24 منتخبا.