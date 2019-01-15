ليبيا – أصدر المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان قبائل التبو الليبية بياناً بخصوص التطورات فى الجنوب باركت فيه خطوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بإعطائها الأوامر لقواتها بالتوجه للمنطقة من أجل القضاء على الإرهاب وفرض القانون لتكون القبيلة بذلك قد حسمت أمر دعمها للعملية بعكس ماتردد عنها خلال الأيام الماضية .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه ، إستهجنت وإستنكرت قبائل التبو المحاولات الإرهابية وخاصة الأحداث الأخيرة وما وقع من إعتداء على مؤسسات الدولة وتمركزات القوات المسلحة من قبل مجموعة من الارهابيين والخارجين عن القانون بإعتدائهم على مركز شرطة منطقة غدوة الذي سقط على إثره ثلاثة شباب من أبناء قبيلة التبو أثناء دفاعهم عن المركز .

كما إستنكر البيان أيضاً ما حدث من إعتداء على مقر اللواء العاشر بمنطقة تراغن ، وأكدت قبائل التبو وقوفها ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن ومؤسسات الدولة العسكرية منها والمدنية .

وأضاف بيان التبو : ” إننا على أهبة الاستعداد للتصدي جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة لأي إرهابي أو عميل يحاول العبث بمقدرات ومؤسسات الدولة الليبية ، ومستعدون لتقديم يد العون والتضحية بكل غالي ونفيس من أجل تمكين قواتنا المسلحة من القيام بواجبها وفرض القانون ” .

وتابع البيان : ” نطمئن كل ليبي غيور بأن قبائل التبو هي الدرع الحصين للجنوب الليبي وأننا كما عهدتمونا مع الوطن ونؤكدنا دعمنا للشرعية الليبية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه والقيادة العامة للقوات المسلحة ” .

وجددت قبائل التبو فى بيانها تأييد ودعم أوامر القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر بتوجه القوات المسلحة للجنوب الليبي لتطهيره من الإرهابيين والمرتزقة والخارجين عن القانون وتأمين الحدود الليبية كما أعربت عن إستعدادها لتقديم الدعم لقواتنا المسلحة والتضحية بكل غالي ونفيس من أجل تمكينها فى سبيل القيام بواجبها وفرض القانون .

وختم التبو بيانهم بالتأكيد على وحدة التراب الليبي ورفع الغطاء الاجتماعي عن كل خارج عن القانون كما جدد البيان دعم القبيلة الدائم والمستمر للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية وذلك بحسب نص البيان .

المرصد – متابعات