ليبيا – أعلنت قوة حماية طرابلس إلتزامها بحفظ الأمن داخل طرابلس سواءً للمواطن أو لمؤسسات الدولة مؤكدة عزمها الدفاع عن العاصمة وأهلها ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطن .

وفى بيان تلقته منها المرصد مساء الثلاثاء بعد دقائق من بيان مماثل للواء السابع ، توعدت قوة حماية طرابلس كل من يسعى وراء إثارة الفتنة وإستغلال أمن العاصمة وأهلها لتحقيق مكاسب سواء كانت سياسية أو غيرها.

وأضافت : ” نود إعلام الجهات التي تحاول التحرك إلى طرابلس وبالتحديد مايحدث من تحشيد في جنوبها بمنطقة قصر بن غشير بأننا نعلم من هي هذه الجهات ” .

وتابعت القوة المشكلة من كتيبة ثوار طرابلس والنواصي وردع أبوسليم وباب تاجوراء وغيرها بيانها بالقول : ” إلى هذه اللحظات لم نعتدي ولكن نحن علي أتم الإستعداد للتعامل مع كل غازي لأمن طرابلس وأهلها ، ودائما لنا في الصلح حلول كما لنا في الحرب حلول أحيانًا “.

ومن جهته أكد اللواء السابع مشاة استمراره أيضاً في الالتزام بالتهدئة التي قال إنه التزم بها طيلة الشهور السابقة والعمل وفق ما جاء في الترتيبات الأمنية التي صادق عليها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

وفي بيان تلقته المرصد من سعد الهمالي الناطق بإسمه أكد اللواء السابع وجود تحشيدات اعسكرية وتوتر أمني في مناطق جنوب العاصمة .

وقال بأن هذه التحشيدات تهدف لزعزعة الاستقرار وجر المنطقة إلى حرب جديدة فى إشارة منه للتحركات العسكرية لقوات ” قوة حماية طرابلس ” .

وفى ختام بيانه ، حمّل اللواء رئيس المجلس الرئاسي فائـــز الســـراج مسؤولية أي تصعيد داعياً إياه إلى لجم المليشيات المسلحة وإلزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها ، وفقاً لنص البيان .

المرصد – خاص