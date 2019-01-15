الإمارات العربية – خسر المنتخب السوري أمام نظيره الأسترالي بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات.

سجل هدفي سوريا، عمر خريبين، وعمر السومة من ركلة جزاء، في الدقيقتين 43 و80، فيما سجل أهداف المنتخب الأسترالي كل من أوير مابيل وكريس يكونوميديس وتوم روجيك في الدقائق 41 و54 و90+3.

وبهذه الخسارة ودع المنتخب السوري البطولة بعد أن تجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بين فرق المجموعة الثانية، فيما تأهل المنتخب الأسترالي رسميا إلى دور الـ16 بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، خلف الأردن المتصدرة بـ7 نقاط عقب تعادله اليوم 0-0 مع فلسطين، ليرفع منتخب الفدائي بدوره رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، ويتشبث بفرص التأهل كأفضل ثالث في انتظار نتائج باقي المباريات في المجموعات الأخرى.