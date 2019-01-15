ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان أمس الإثنين مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي بالمنطقة الجنوبية.

اللقاء تناول بحسب إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزراء الوفاق سُبل معالجة وتذليل الصعوبات التي تواجهها مصارف الجنوب والتعاون المشترك لضمان تأمين وصول وتوزيع السيولة النقدية إلى فروع المصارف التجارية الجنوبية.

وبدوره ، أكد الكبير على دعم المصرف المركزي للمشاريع التي تكفل تحقيق تنمية مستدامة وتضمن رفع المعاناة عن المواطن.

هذا وحضر الإجتماع كل من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية وهم :”محمد آدم،يوسف كراكوري،أبوصلاح شلبي، المهدي الأعور”.