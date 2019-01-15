ليبيا – بارك النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إحميد حومة اليوم الثلاثاء العملية العسكرية التي أطلقتها القوات المسلحة بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر بالمنطقة الجنوبية ضد جماعات المعارضة الأجنبية المتحالفة مع الجماعات الإرهابية فى المنطقة .

حومة وهو نائب منتخب عن منطقة مرزق بالجنوب ، أشار بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب إلى أن العملية العسكرية تهدف إلى بسط الأمن وتطهير المنطقة من العصابات الإجرامية المارقة التي تهدد أمنها وإستقرارها .

ومن جهته ثمن رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب اليوم الثلاثاء دور القوات المسلحة جنود وضباط بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر بإرجاع الجنوب الى حضن الوطن.

المهيوب أشاد في تصريح لصحيفة المرصد بدور القوات المسلحة بتأمين المنطقة الجنوبية من عصابات التطرف والحرابة ، مؤكداً بأن كل بقاع ليبيا ستكون مؤمنة من عصابات قطر وتركيا فى إشارة منه إلى المعارضة التشادية المدعومة من الدوحة وبقايا السرايا المدعومة من أنقرة .

أما عضو مجلس النواب عن سبها مصباح دومة فقد دعا اليوم الثلاثاء جميع العسكريين من أبناء المؤسسة العسكرية بالجنوب للإلتحاق الفوري بأقرب ثكنة عسكرية والقيام بواجبهم في الدفاع عن الوطن ومحاربة العصابات التشادية المتحالفة مع الإرهابيين من داعش والقاعدة.

دومة أكد في تصريح خاص لصحيفتنا تعليقاً على إنطلاق العمليات العسكرية في مناطق الجنوب الغربي عدم وجود أي عذر من قِبل أفراد الأمن والشرطة للتغيب عن مطاردة العصابات التشادية المارقة المتحالفة مع الإرهاب وقال أن عملية تحرير وفرض القانون في الجنوب عملية لطالما طال انتظارها.

وفى ذات السياق ، رحب عضو مجلس النواب عن سبها أحمد الشارف اليوم الثلاثاء بالعملية العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة فى المنطقة موضحاً فى تصريح لقناة ليبيا روحها الوطن أن العملية العسكرية تهدف إلى تحرير الجنوب من المعارضة التشادية والسودانية والقضاء على الارهاب.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن عملية تحرير الجنوب ستؤدي إلى فرض القانون وهيبة الدولة وتأمين الحدود الجنوبية ، مؤكداً أن أمن الجنوب من أمن ليبيا.

يشار إلى أن القيادة العامة كانت قد أصدرت اليوم الثلاثاء بياناً باسم المشير حفتر أعلنت فيه إنطلاق العمليات بالمنطقة الجنوبية فيما تمركزت وحداتها فى مواقع تدخلها للمرة الأولى بمدينة سبها بينما أمهلت المنطقة العسكرية فى المدينة كل المجموعات المسلحة لإخلاء أي مقار تشغلها قبل إستخدام القوة ضدها .

المرصد – خاص