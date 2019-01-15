مصر – تجاهل الفنان أحمد سعد الترويج لفيلم الجديد “خطيب مراتي”، والذي يتعاون من خلاله للمرة الاولى مع طليقته ريم البارودي وقاما بتصويره قبل انفصالهما.

ورغم أن الجهة المنتجة للفيلم طرحت “الأفيش” الدعائي الخاص به، إلا أن سعد لم يروج له من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما سارعت ريم الى نشره عبر صفحتتها على تطبيق “إنستغرام” وقالت :” الأفيش التشويقي لفيلم خطيب مراتي”.

البعض فسر تجاهل سعد الترويج للفيلم والاكتفاء بنشر صور من حياته اليومية، لرغبته في عدم إشعال الغيرة في قلب زوجته الحالية سمية الخشاب ومحاولته إرضائها.

وكان فيلم “خطيب مراتي” قد تعرض للتأجيل أكثر من مرة لأسباب تسويقية وإنتاجية، ولكن من المقرر طرحه خلال الفترة القادمة .