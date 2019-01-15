مصر – احتشد مئات من المحامين أمام محكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، للتضامن وتأييد نقيب المحامين سامح عاشور في القضية المتهم فيها بمنع قيد خريجي التعليم المفتوح بالنقابة.

وضم الحشد عددا كبيرا من شيوخ وشباب المهنة، من مختلف النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، حاملين لافتات التأييد للنقيب العام في كل قرارات التنقية وخاصة فيما يتعلق بوقف قيد التعليم المفتوح.

وحضر اليوم عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وشهدت المحكمة إصرار المحامين على دخول قاعة المحكمة لحضور الجلسة، على الرغم من امتلائها، الأمر الذي دفع القاضي لرفع انعقاد الجلسة مؤقتا.

وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عزمه الدفاع عن نفسه في القضية، وعقب استئناف الجلسة قضت المحكمة ببراءة عاشور.

وكانت محكمة جنح مستأنف الخليفة والمقطم قد حددت جلسة اليوم، للنظر في استئناف الحكم رقم 16410 لسنة 2018 جنح المقطم، الصادر بحبس النقيب العام سامح عاشور عامين، وكفالة 20 ألف جنيه، لعدم تنفيذ حكم قضائي، وامتناعه عن تنفيذ أحكام قيد خريجي التعليم المفتوح بجدول قيد النقابة.

المصدر: RT + الجمهورية