فنزويلا – أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الاثنين عن نية بلاده إجراء مناورات عسكرية كبيرة في الشهر القادم.

وقال مادورو أثناء كلمة ألقاها في جلسة خاصة للجمعية الوطنية التأسيسية (تم إنشاؤها بمبادرة من مادورو بموازاة البرلمان الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة): “إن المناورات العسكرية المدنية الخاصة بإحياء ذكرى بوليفار والذكرى الـ200 لمؤتمر أنغوستور ستجري في الفترة ما بين 10 و15 فبراير”.

وعقد مؤتمر أنغوستور في فبراير عام 1819 بمبادرة من سيمون بوليفار (البطل الوطني لفنزويلا) الذي كان يقود النضال ضد السيطرة الإسبانية في أمريكا اللاتينية.

المصدر: نوفوستي