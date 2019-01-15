الإمارات العربية – أكد مدرب المنتخب الايراني، البرتغالي كارلوس كيروش، الثلاثاء، ان فريقه لا يفكر بلقاء عام 2015 أمام العراق حين انتهت بفوز الاخير بركلات الترجيح، مبيناً ان فريقه يحترم جيمع الخصوم سواء كان العراق او الارجنتين.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الايراني على استاد آل مكتوم في تمام الساعة السابعة من مساء يوم غد الاربعاء.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة “نحن متحمسون للمباراة غداً، لأنني متأكد أنها ستكون مباراة رائعة لكلا الفريقين ولجماهير إيران والعراق، لذلك دعونا نستمتع ببعض المتعة”.

واضاف كيروش: “لا شيء في كرة القدم يأتي مرة أخرى، أنت لا تلعب أبداً نفس المباراتين بنفس الظروف، ولن تكون أبداً المنافسة نفسها مرتين، ولا تجري وحدة تدريبية بسيطة مرتين في حياتك”.

واوضح ان “الغد هو بداية جديدة، قصة جديدة، لعبة جديدة، شيء يجب على اللاعبين والمدربين والحكام أن يكونوا جاهزين لكتابة سيناريو آخر عنه في المواجهة”.

ونوه إلى أنه “بالطبع لا يمكننا أن ننسى أننا في كأس آسيا، وهي منافسة صعبة، يأتي الجميع إلى هنا مع الأحلام، والآن حان الوقت للتعبير عن أنفسنا”.

ولفت إلى أن “ما حدث في الماضي لن يساعدنا بالفوز ولا يفقد حماس لعب مباراة الغد، وليس له أي تأثير على حالتنا الذهنية في هذه اللعبة، فنحن هنا فقط للاستمتاع بالمباريات الجديدة”.

وزاد بالقول: “علينا جميعا أن نعرف لماذا نحن هنا، نحن هنا للعب من أجل الناس، القيم التي شاركتها مع لاعبي فريقي، تفعل ذلك مع الالتزام الكامل، والصدق، والروح القتالية الجيدة والولاء للفريق”.

واختتم حديثه بالقول: “لن يكون الأمر مختلفاً غداً، لا يهم إذا لعبنا امام العراق أو الأرجنتين، إننا دائماً نحترم الفريق الذي يلعب أمامنا”.