ليبيا – إلتقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الاثنين بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ” ستيفاني ويليامز ” .

اللقاء تركز بحسب تصريح من إدارة الإعلام والتواصل برئاسة وزراء الوفاق على الاتفاق السياسي والإستمرار في دعمه لضمان تحقيق الإستقرار السياسي والإقتصادي والسلم الإجتماعي في ليبيا.

وتطرق المجتمعون إلى الوضع في الجنوب والخطوات التي قال معيتيق أن حكومة الوفاق إتخذتها من أجل إستقراره وتوفير الخدمات في جميع المجالات .

كما تناول اللقاء بالإضافة إلى ذلك ، آخر مستجدات الترتيبات الأمنية والاقتصادية التي بدأ العمل بها خلال الأسابيع الماضية والنجاحات التي حققتها وفقاً لذات التصريح.

المرصد – متابعات