ليبيا – أصدرت منطقة سبها العسكرية البيان رقم 1 اليوم الثلاثاء إلحاقاً لبيان القيادة العامة بشأن إعلان إنطلاق العمليات العسكرية لتحرير الجنوب.

المنطقة العسكرية سبها طالبت في بيانها الممهور بتوقيع آمرها اللواء مبروك الغزوي جميع المجموعات والتشكيلات المسلحة بإخلاء كافة المعسكرات التابعة للقوات المسلحة والمقرات الحكومية وتسليم كافة أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة إلى اللجنة المكلفة من قبل منطقة سبها العسكرية بمقر مركز تدريب سبها فوراً.

وحذرت منطقة سبها العسكرية من عدم تنفيذ ما ورد في هذا البيان ، مبينةً بأنها ستتعامل مع المخالفين بالقوة.