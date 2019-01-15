وذكرت الموسوعة في تدوينة على فيسبوك، أن صورة البيضة تمكنت من التفوق على الصورة الشهيرة لعارضة الأزياء كيلي جينر.

وحققت الصورة التي نشرها حساب world_record_egg حتى كتابة هذه السطور أكثر من 37 مليون إعجاب Like، الأمر الذي جعلها تتفوق على الرقم المسجل لصالح جينر، البالغ 18 مليون، وتتعلق بولادة طفلتها ستورمي العام الماضي.

ومع الصورة، نشر الحساب: “دعونا نسجل رقما قياسيا جديدا لأكثر صورة تحقق إعجابا على إنستغرام، ونحطم رقم كايلي جينر البالغ 18 مليونا”.

جدير بالذكر أن الصور نشرت في الرابع من يناير الجاري بالحساب الذي يحظى بـ2.9 مليون متابع.

وردا على الصورة، نشرت جينر على حسابها في إنستغرام، فيديو ظهرت فيه وهي تحطم بيضة، وفق ما نقل موقع “سي إن بي سي”.