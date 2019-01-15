مصر – نشرت الفنانة نيللي كريم من خلال حسابها الخاص على فايسبوك صورة من طفولتها أثناء مشاركتها في أحد عروض الباليه، وعلقت عليها قائلة :” من طفولتي “، لتنهال عليها عشرات التعليقات التي تؤكد أن شكلها لم يتغير رغم مرور أكثر من ثلاثين عامًا على التقاط هذه الصورة لها .

وكانت كريم واجهت شائعات كثيرة خلال الفترة الماضية تزعم بوجود علاقة عاطفية تجمعها بالمخرج عمرو سلامة ولكنها لم تعلق عليها سواء بالتأكيد او النفي .

ونيللي لم تعلن حتى هذه اللحظة موقفها من سباق الدراما الرمضاني القادم، حيث لم تتعاقد على أي مسلسل جديد بعد.