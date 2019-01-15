واستمتع توني باركر بعودة مظفرة إلى ملعب فريقه السابق سان أنطونيو سبيرز، عندما قاد تشارلوت هورنتس للفوز 108-93.

وأنهى جيمس هاردن المباراة مسجلا 57 نقطة، كما استحوذ على 9 كرات مرتدة.

وهذه هي المرة 17 على التوالي التي يحرز فيها هاردن 30 نقطة على الأقل، وهو أطول سلسلة منذ ويلت تشامبرلين عندما فعل ذلك في 20 مباراة متتالية في 1964.

وخسر روكتس 4 مرات فقط في 17 مباراة منذ أن بدأت سلسلة هاردن.

ويحتل روكتس المركز الخامس في القسم الغربي برصيد 25 فوزا و18 هزيمة.

ويعاني وصيف بطل القسم الغربي في الموسم الماضي بسبب غياب المخضرمين كريس بول وإيريك جوردون، وتلقى ضربة قوية بتأكد غياب كلينت كابيلا لمدة شهر على الأقل بسبب كسر في الأصبع.

وكان غاريث تيمبل ومايك كونلي الأكثر تسجيلا في صفوف غريزليز، ولكل منهما 14 نقطة، ويأتي الفريق في المركز قبل الأخير في الغرب بعدما تلقى الهزيمة 24 مرة في 43 مباراة.