هذا ما يحدث لجسمك إذا كنت تتناول العنب كل يوم لمدة شهر

هذا ما يحدث لجسمك إذا كنت تتناول العنب كل يوم لمدة شهر

ألمانيا – يعتبر العنب واحد من أكثر الأطعمة المغذية التي يمكنك تناولها. مليئة بالبوتاسيوم والكربوهيدرات والبروتين وفيتامين أ وفيتامين ج والكالسيوم والحديد وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم . هذه الثمار الصغيرة المليئة بالنكهة تحتوي على ثمار عملاقة.

وإذا كنت تتناول العنب يوميًا لمدة شهر واحد ، فقد تشعر بالرضا عن النتائج التي تراها في صحة جسمك بشكل عام بما في ذلك بعض ما يلي:

1. سيكون لديك قلب أكثر صحة

يتم تحميل العنب مع مضادات الأكسدة التي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. جنبا إلى جنب مع هذه المواد المضادة للاكسدة تأتي مادة البوليفينول التي ترتبط أيضا مع انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

في الواقع ، وجدت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة بوسطن أن بوليفينول العنب يمكن أن يقلل من LDL (الكوليسترول السيئ) ، وانخفاض ضغط الدم ، وأنا أخفض الالتهاب ، من بين فوائد صحية أخرى للقلب. وخلص الباحثون إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات ، بما في ذلك العنب ، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

2. سيكون لديك نظام هضم صحي

يحتوي العنب على الألياف ، وعلى هذا النحو ، يساعد الجهاز الهضمي على التحرك بشكل جيد. والأفضل من ذلك هو أن الألياف الموجودة في العنب تتكون في الغالب من ألياف غير قابلة للذوبان تظل سليمة أثناء تحركها عبر الأمعاء للحفاظ على صحة الأمعاء. الماء داخل العنب هو أيضا مكون أساسي يساعد في الهضم الصحي.

3. سيكون لديك المزيد من الطاقة

يحتوي العنب على الكربوهيدرات ، وخاصة السليلوز ، وهو محفز للطاقة الطبيعية. افردي مجموعة من العنب في فمك وستحصل على طاقة فورية. والأفضل من ذلك ، هو أنه نظرًا لمحتوى الألياف العالية في العنب ، فهي أبطأ في عملية التمثيل الغذائي ، مما يمنحك طاقة أطول دائمًا .

4. سيكون لديك صحة الكلى

يحتوي العنب على مضادات أكسدة قوية مثل الأنثوسيانين (يعطي العنب لونه الأحمر إلى اللون الأرجواني) والريزفيراترول. يلعب كلاهما دوراً أساسياً في محاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تدخل إلى الكليتين مسببة العدوى والمرض. هذه المواد المضادة للاكسدة تعمل أيضا بجد لطرد الفضلات مثل حمض اليوريك.

توصي مؤسسة الكلى الوطنية باستهلاك يومي من 15 عنب للحفاظ على صحة الكلى الجيدة كجزء من نظام غذائي متوازن.

5. ستكون محميًا ضد معظم أنواع السرطان

العودة إلى تلك مضادات الأكسدة القوية مرة أخرى. هذه القوي المضادة للسموم لها خصائص مضادة للسرطان ، تحمي الجسم من العديد من أنواع السرطان بما في ذلك سرطان الثدي. بوليفينول مثل ريسفيراترول لها خصائص مضادة للالتهابات جنبا إلى جنب مع قدراتها المضادة للأكسدة.

وقد أظهرت الأبحاث أنه حتى مجرد مكملات ريسفيراترول يمكن أن يكون لها العديد من الفوائد الصحية الإيجابية بما في ذلك انخفاض مخاطر الإصابة بالسرطان. ومع ذلك ، نعتقد أن تناول العنب هو الطريق الأفضل بكثير.

6. سوف تتنفس أسهل

وقد أظهرت الدراسات وجود علاقة بين انخفاض تناول الفواكه والخضراوات والربو ، مما دفع الباحثين إلى اكتشاف ما إذا كان العكس صحيحًا – إذا كان تناول المزيد من الفواكه والخضروات سيساعد المصابين بالربو. النتائج التي نشرت في مجلة ، المغذيات ، وجدت أن الفواكه والخضروات لعبت دورا في الوقاية والعلاج من الربو.

الآن ، يعتبر العنب ثمرة مهمة تلعب لعبتي دورًا قويًا فيها. في الواقع ، أظهرت دراسة أجريت في عام 2007 أن الأطفال الذين نشأوا يتناولون طعامًا متوسطيًا غنيًا بالمكسرات والفاكهة مثل العنب ، كانوا أقل عرضة للإصابة بأعراض أشبه بالربو. وقد يرجع ذلك إلى محتوى الرطوبة الكبير.

7. ستكون أقوى وأسرع

يمكن للعنقاء تحسين قوة العضلات والقدرة على التحمل. وجدت دراسة قام بها قسم علم الحركة في جامعة جورجيا أن المركبات الموجودة في جلود العنب ، بما في ذلك catechins ، كيرسيتين ، وريسفيراترول ، تحسنت وقت التشغيل لاستنفاد ، واللياقة البدنية ، وظيفة الميتوكوندريا العضلات الهيكلية في الفئران. وعلى الرغم من عدم إجراء أي دراسات رسمية على البشر ، إلا أن هذا يظهر ما إذا كان البحث ينتقل أكثر ، يمكنك أن تكون مفتاحًا لكونك أقوى / أسرع منك ،