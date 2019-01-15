أنجلترا – فاكهة الكيوي هي تلك الفاكهة البنيّة والفرويّة التي تظهر عند فتحها خضرة خضراء منعشة ببذور صغيرة ، سوداء ، صالحة للأكل. انها العصير لذيذ جدا ومليئة بالمغذيات الرائعة التي سوف تسبب كميات متساوية من رهيبة لجسمك.

فاكهة الكيوي جيدة وصحية ، فلماذا تتوقف عند واحدة فقط؟ بعد كل شيء ، فإن استهلاك فاكهة الكيوي يوميا سيضاعف فقط الخير – الخير الذي يتضمن بعض الأشياء التالية:

1. صحة القلب والشرايين

تم تصنيف الكيوي كواحد من أكثر مميِّزات الدم الطبيعية فعالية ، مما يقلل بشكل أساسي من تكوين الجلطات ، وتشكيل ثلاثي الجليسريد ، وتعزيز الدورة الدموية. كل هذا يعادل صحة القلب والشرايين.

وجدت دراسة أجرتها إدارة التغذية في جامعة أوسلو ، النرويج أن فاكهة الكيوي قد تكون مفيدة في أمراض القلب والأوعية الدموية. نظر الباحثون إلى ما إذا كانوا يستهلكون نشاط الصفائح الممزوجة بفاكهة الكيوي والدهون في البلازما ، ووجدوا أن “استهلاك اثنين أو ثلاثة من فاكهة الكيوي يوميًا لمدة 28 يومًا سيؤدي إلى تقليل استجابة تراكم الصفيحات إلى الكولاجين و ADP بنسبة 18٪ مقارنةً بالضوابط”.

وخلص الباحثون أيضا إلى أن تناول ثمار الكيوي خفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم بنسبة 15 ٪ مقارنة مع السيطرة.

2. تعزيز جهاز المناعة

تحتوي فاكهة الكيوي على جرعة كبيرة من فيتامين سي الذي يعمل كمضاد أكسدة قوي يقوي جهاز المناعة حتى يتمكن الجسم من محاربة المرض. في الواقع ، وفقا للتجزئة الغذائية المقدمة من وزارة الزراعة الأمريكية ، تحتوي الكيوي العادية على ما يقرب من ضعفي فيتامين C مثل البرتقال الطازج الذي غالباً ما يوصف بأنه مصدر أعلى لفيتامين C.

يحتوي الكيوي أيضا على حمض الفوليك الذي ينتج خلايا الدم الحمراء والبيضاء والأجسام المضادة التي تدافع عن الجسم من العدوى.

3. تحسين المزاج والطاقة الإضافية

تم العثور على تنشيط الانزيمات الواردة في الكيوي لتحسين مستويات الطاقة الأيضية ومساعدة الناقلات العصبية لزيادة الطاقة. درس البحث الذي نشرته مجلة العلوم الغذائية في نيوزيلندا 35 رجلا تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما على مدى فترة ستة أسابيع من الزمن. وكان الرجال يعطون نصف كيوي أو كيويان في اليوم. بعد الدراسة وجد أن أولئك الذين يستهلكون اثنين من الكيوي يوميا يتمتعون بزيادة قدرها 31 في المائة في الطاقة.