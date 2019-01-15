الولايات المتحدة – أكد الممثل الأمريكي الشهير، روبرت دي نيرو، في مقابلة صحفية جديدة، أن رأيه في الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم يتغير.

وصرح الممثل الأمريكي روبرت دي نيرو بأنه لن يوافق أبدا على لعب دور ترامب في السينما، لأنه غير محبب بالنسبة له.

وأشار دي نيرو في مقبلة مع مجلة “Bild am Sonntag”، إلى أنه يعيش “بعض التعاطف” مع كل شخصية يلعب دورها. لكن دي نيرو لا يمكنه العثور على أي جانب من شخصية الرئيس الأمريكي يستدعي لديه شعورا بالتعاطف معه.

وقال الممثل المشهور: “في حالة ترامب، أحاول كل يوم أن أجد على الأقل أي إشارة تجعلني أشعر بالتعاطف معه. لم أنجح في ذلك، إنه أمر مستحيل. فأنا كنت ولا أزال غير مرتاح لترامب”.

وأكد دي نيرو أنه إذا عرض عليه لعب دور ترامب، فإنه لن يوافق أبدا.

وأعلن الممثل الهوليوودي، أنه يعتبر ترامب “فظيعا”، ويشكل “تهديدا واضحا” للولايات المتحدة الأمريكية وللديمقراطية.

المصدر: نوفوستي