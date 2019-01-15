سوريا – بحث وزير النقل السوري، علي حمود، اليوم الاثنين، مع وفد من حزب “روسيا الموحدة” الحاكم التعاون القائم بين سوريا وروسيا، في مجال النقل​​​.

وخلال لقائه مع الوفد، الذي يترأسه عضو هيئة الرئاسة في المجلس العام لحزب روسيا الموحدة، دميتري سابلين، الأفق الواعدة لمشاركة الشركات الروسية في أعمال تطوير بنية المطارات المدنية السورية، وتوسيع وتأهيل مرفأ طرطوس، والنقل البحري، وغيرها من جوانب التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

كما ناقش الطرفان بروتوكول اتفاقية التعاون مع مدينة سيفاستوبل الروسية، إضافة إلى خطوات أخرى داعمة لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

المصدر: سبوتنيك