ليبيا – إجتمع وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري أمس الإثنين مع السفير الألماني لدى ليبيا ” أوليفر أوفكز بحضور وكيل الوزارة للشؤون المالية أبوبكر الجفال.

وناقش الإجتماع بحسب إيجاز تلقته المرصد من الفريق الإعلامي لوزارة المالية دعم آليات الإصلاحات الاقتصادية التي إنطلق تنفيذها في ليبيا مؤخراً بما يحقق الإستقرار والتوازن في السوق الليبي.

ومن جانبه ،أعرب السفير الألماني عن إرتياحه للخطوات المتخذة في مراقبة الميزانية بين القطاعين العام والخاص ، مؤكداً دعم بلاده لكل الخطوات الاقتصادية التي تقوم بها حكومة الوفاق والتي ستنفذ من خلال وزارة المالية ، وفقاُ لذات الإيجاز .

وكان السفير ” أوفكز ” قد شهد أمس الإثنين حفل تدشين مشروع مركز شرطة ” نموذجي ” بمنطقة حي الأندلس فى طرابلس كما عقد عدد من الإجتماعات مع أعضاء بالمجلس الرئاسي ومسؤولي وزارات أخرى إضافة لرئيس مجلس الدولة خالد المشري.

المرصد – متابعات