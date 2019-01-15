الولايات المتحدة – أطلقت خدمة مشاركة الفيديو يوتيوب تحديثاً جديداً لتطبيقها على الأجهزة المحمولة يهدف إلى تسهيل تنقل المستخدمين بين مقاطع الفيديو الموصى بها، وذلك بشكل يشبه التنقل بين قصص خدمتي إنستغرام وسناب شات.

وقالت يوتيوب إنها سوف تطلق التحديث خلال هذا الأسبوع لتمكين المستخدمين من التنقل بين مقاطع الفيديو الموصى بها عن طريق سحب الإصبع على الشاشة أفقياً، نحو اليمين ونحو الشمال.

وأوضحت يوتيوب أنه بسحب الإصبع نحو الأمام فسيظهر الفيديو التالي، أما بالسحب نحو الخلف فسيرجع المستخدم إلى الفيديو الذي كان يشاهده، هذا وسوف يُستأنف الفيديو حيث تركه المستخدم.

كما أوضحت يوتيوب المملوكة لشركة جوجل أن هذا التغيير صُمم لمنح المستخدمين مزيداً من التحكم في تشغيل الفيديو على الأجهزة المحمولة، خاصةً أن أكثر من 70% من الوقت الذي يقضيه المستخدمون على يوتيوب يجري على تلك الأجهزة.

وستتوفرهذه الميزة أولاً لتطبيق يوتيوب على نظام “آي أو إس”، ولا معلومات حول توفره لأجهزة أندرويد