ليبيا – أعلنت نيابة شرق بنغازي الابتدائية عن قبولها دعوى قدمها محامون وناشطون من بنغازي نيابة عن 13 أسرة من أسر ” شهداء الجيش ” في عملية الكرامة ضد عبدالحكيم الخويلدي المصري بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة بصفته مالكاً لقناة النبأ الفضائية.

وقالت الناشطة والمحامية تهاني الشريف عضو الفريق الذي رفع القضية إن ” 13 أسرة أوكلوهم برفع الدعوى ضد بلحاج الذي تتهمه الأسر بممارسة التحريض عبر قناة النبأ التي يملكها ضد الجيش الوطني وتظليل الأي العام وزعزعة الأمن في بنغازي من خلال الاشاعات والأخبار الكاذبة ” ، وفقاً لصحيفة العنوان الإلكترونية .

من جانبه أكد رئيس نيابة شرق بنغازي الكلية عادل مفتاح الماجري أن النيابة قد سجلت القضية بشكل رسمي وبدأت بالاستماع لرافعي الدعوى من أسر الشهداء والمحامين الذين قدموا القضية.

وأكد الماجري أن الخطوة التالية ستكون استدعاء المدعى عليه لسماع ردوده وأقواله قبل أن تقدم القضية للنظر أمام المحكمة وفق الاجراءات القانونية المتبعة. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الليبي والسعودية والإمارات والبحرين ومصر قد وضعوا بلحاج وقناة النبأ على قائمة الشخصيات والكيانات الإرهابية المرتبطة بقطر فيما أدرجه النائب العام الليبي على قوائمه مطلع الشهر الجاري لإرتباطه بجماعات المعارضة التشادية .’ المرصد – متابعات