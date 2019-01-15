ألمانيا – العام الجديد فرصة لاتخاذ قرارات تهدف إلى تغيير أسلوب الحياة وتحسين الحالة الصحية، فكرياً وجسدياً، ما يفرض معرفة الإجراءات الضرورية لتحقيق هذا الهدف.

ومن هذا المنطلق، أوردت صحيفة ديلي ميل قائمةً من 5 إجراءات لإعادة تأهيل الدماغ والجسم في العام الجديد، على النحو التالي:

1- التعرض لأشعة الشمس للحصول على الفيتامينات

من المعروف أن تناول غذاء صحي متوازن يساعد على الحصول على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ويساعد على تجنب نقص التغذية الذي يتسبب في الإصابة بالإرهاق.

وتقول الدكتورة سارة برور، أخصائية التغذية الطبية، إن أشعة الشمس مصدر إضافي للحصول على الفيتامينات، خاصةً فيتامين د الذي يساعد على التخلص من الإرهاق والتعب، ويعيد تأهيل الجسم للحصول على الطاقة اللازمة.

2- الحفاظ على رطوبة الجسم

بحسب أخصائية التغذية فيونا هنتر، فإن تناول كميات كافية من المياه تمنح الجسم المزيد من الحيوية وتحول دون إصابته بالجفاف الذي قد يتسبب في مشاكل صحية عدة. وتنصح هنتر بشرب الماء وبعض المشروبات الصحية مثل الشاي الأخضر، إضافةً إلى اختبار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل مثل الفواكه، والخضروات.

3- تعزيز الذاكرة

تقول العديد من الدراسات إن تناول الماء مع إضافة بعض الزيوت، مثل زيت إكليل الجبل، يساهم بشكل فعال في تعزيز الذاكرة.

وأظهرت تجربة سريرية في 2016 أن زيت إكليل الجبل يحسن ذاكرة الأطفال، ويعمل على التخلص من التشوش الفكري، والاحتفاظ بالمعلومات لفترة طويلة.

4- الوجبات الغنية بالبروتين

بحسب فيونا هانتر، فإن الأغذية التي تحتوي على الكربوهدرات مثل الخبز،والمعكرونة، والأرز، والبطاطس، تؤدي إلى إنتاج الناقل العصبي السيروتونين الذي يجعلنا نشعر بالنعاس والاسترخاء، وتنصح هانتر باستبدال هذه الأغذية بوجبات غنية بالبروتينات التي تطلق عنصر الدوبامين الذي يبقي الدماغ في حالة منتبهاً ومُتأهباً.

5- التخلص من إدمان الأجهزة الإلكترونية

تنصح الطبيبة ميغان آرول، بأخذ استراحات طويلة عند التعامل مع الأجهزة الإلكترونية مثل الهاتف المحمول، أو الكمبيوتر، وممارسة تمارين التأمل واليوغا التي تساعد على التخلص من التشويش الفكري والشعور بالنشاط والحيوية.

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