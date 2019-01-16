ليبيا – طالبت منطقة سبها العسكرية في بياناً لها أمس الثلاثاء أهالي المنطقة بالإبتعاد عن مواقع الإشتباكات أثناء حدوثها داخل المدينة لتتمكن القوات المسلحة من تنفيذ واجباتها على أكمل وجه.

منطقة سبها العسكرية أوضحت في بيانها والذي تلقت المرصد نسخة منه أن المطالبة بالإبتعاد عن مناطق الإشتباكات تأتي بناءً على بلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن تطهير المنطقة الجنوبية ومن بينها مدينة سبها.

يشار إلى أن هذا البيان يأتي بعد مطالبة آمر المنطقة العسكرية سبها اللواء مبروك الغزوي الجماعات المسلحة بتسليم مواقعها وأسلحتها الثقيلة إلى اللجنة المشكلة باستلام الاسلحة في المدينة من قبل القيادة العامة.