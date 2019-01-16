ليبيا – قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الثلاثاء إن ما شهده العالم العربي فى عام 2011 كان تدميرًا عربيًا، واصفًا الربيع العربى بـ”الكذبة“.

أبو الغيط أوضح خلال حواره ببرنامج “مساء dmc” وعلى شاشة “dmc” بحسب ما نشرته صحيفة اليوم السابع المصرية أن هذه الأحداث لم ينتج عنها سوى التدمير وقد انعكست كثيرًا على العمل داخل جامعة الدول العربية،مشيرًا إلى أن هناك دولًا عربية يهددها الضياع والفشل والتقسيم نتيجة لذلك تزامنًا مع وجود محاولات تبذل من أجل تهميش دور الجامعة العربية في هذا الشأن.

وذكر السفير أحمد أبو الغيط أن السنوات السبع الأخيرة شهدت هزة كبرى في النظام العربي أدت إلى إضعافه بشكل كبير.

وأشار إلى أن ليبيا كانت تنقسم لـ3 أقاليم هى “طرابلس وبنى غازى وفزان” بالجنوب وبعد احتلال بريطانيا لها عام 1943 جرى توحيدها فى صورة دولة واحدة ، لافتاً إلى أن الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي كان له أخطاء جسيمة دفعت بعض الأطراف العربية لعدم دعمه خلال 2011.

وذكر أن الأطراف الدولية والعالم الغربي تحديدا كان يرغب فى التخلص من الحكم فى ليبيا وهو ما حدث فى 2011، على حد قوله.

الأمين العام قال إن التغيرات التى حدث خلال 2011 وقعت فى الدول الجمهورية التى بنيت سلطتها وتطورت مناهجها اعتمادا على ثورة 1952، مضيفًا أن أحداث 2011 استهدفت الجمهوريات القائمة على ثورة 1952.

وأكد أبو الغيط على أن الأزمة الليبية معقدة وشائكة ومن يسعى لحلها يحاولون إنقاذ ليبيا من براثن مأساة كبرى،

ونوّه إلى أن ليبيا تنتج مليون و200 الف برميل نفط في اليوم الواحد بدخل يقدر بـ80مليون دولار تستخدم في تمويل ودفع مرتبات لجميع أبناء ليبيا بما فيهم الميليشيات ، مشيراً إلى أن المبعوث الأممي غسان سلامة أخبره بأن 70 الف ليبي يأخذون مرتباتهم من مصرفي طرابلس وبنغازي حيث أصبحت الميليشيات تعيش على أموال الدولة وأي ملامح لتسوية الأزمة تقوم بعرقلتها.

وتابع أبو الغيط :”أنا لست متفائل على الإطلاق رغم كل الجهود الجادة لحل الأزمة رغم التحضيرات للملتقى الجامع والدستورو والرغبة في إجراء الإنتخابات وكل هذا تحت تأثير الجماعات الشخصية الذاتية لجماعات الضغط والقبائل والمدن والشخصيات”،معربا عن تمنيه الخلاص من وضع ليبيا المأساوي.