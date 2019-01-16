أنباء عن تسلل إسرائيلي إلى داخل الأراضي اللبنانية

أنباء عن تسلل إسرائيلي إلى داخل الأراضي اللبنانية

لبنان – أعلن الجيش الإسرائيلي أن هناك شبهات حول شخص قام امس باجتياز الشريط الحدودي من الجانب الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على “تويتر” أن الجيش رصد فتحة في السياج على الحدود مع لبنان، وأن هناك علامات تشير إلى اجتياز شخص من إسرائيل للشريط الحدودي.

وأضاف أنه يجري حاليا التحقيق في الحادث.

وذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن شخصا يرتدي زي الجيش الإسرائيلي يحمل صندوقا مع مستندات باللغة العبرية دخل ظهر اليوم الى قرية عيتا الشعب اللبنانية.

وذكرت التقارير أن هذا الشخص مستوطن إسرائيلي ألقى الصندوق وفر من المكان، وأن عناصر الجيش اللبناني يبحثون عنه.

المصدر: موقع i24NEWS الإسرائيلي، وسائل إعلام لبنانية