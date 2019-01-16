ليبيا – أعلنت ادارة شؤون الجرحى التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق حالة النفير العام نتيجة الإشتباكات الدائرة فى عدة مناطق بجنوب العاصمة طرابلس .

وقالت الإدارة فى إيجاز صحفي تلقته منها المرصد ، ظهر اليوم الأربعاء بأنها نشرت نقاط الاسعاف التابعة لهازفي الاماكن القريبة من الاشتباكات.

وتشهد مناطق قصر بن غشير وطريق ( وادي الربيع – خلة الفرجان ) ومحيط مطار طرابلس إشتباكات عنيفة منذ صباح اليوم بين قوات اللواء السابع وقوات ( قوة حماية طرابلس ) التابعة لحكومة الوفاق .

يشار إلى أن مسؤول بمراقبة تعليم بلدية قصر بن غشير قد أكد لـ المرصد تعطيل الدراسة لليوم الأربعاء فى عدة مرافق تعليمية بالبلدية بسبب الأوضاع الأمنية .

يتبع ..

المرصد – متابعات