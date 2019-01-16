نيروببي – أدى هجوم شنه إسلاميون متطرفون على مجمع يضم فندقا ومكاتب في العاصمة الكينية نيروبي إلى مقتل 15 شخصا، وفق مصدرين في الشرطة الكينية، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة لليوم الثاني.

وعملت قوات الأمن طيلة الليل لتأمين سلامة المجمع ، بعد هجوم تبنته حركة الشباب الإسلامية الصومالية المتطرفة بدأ ظهر أمس الثلاثاء.

وفجر انتحاري واحد على الأقل نفسه في الفندق، فيما قام مسلحون بإطلاق النار والاشتباك مع قوات الأمن، ثم تحصنوا في الموقع، فيما كان المدنيون يفرون أو يختبئون في مكاتبهم بانتظار إنقاذهم.

ونقلت وكالة “أ ف ب” عن مصدر في الشرطة اشترط عدم الكشف عن هويته: “لدينا 15 قتيلا الآن وهذا يتضمن الأجانب. سوف يتم إعطاؤكم تفاصيل أكثر حول هذا وحتى جنسيات الضحايا من قبل رؤسائنا”.

وأكد مسؤول في وزارة الخارجية الكينية وجود مواطن أمريكي بين القتلى.

ونقلت الوكالة عن مصدر ثان في الشرطة تأكيده هذه الحصيلة، لكنه حذر قائلا: “هناك أماكن لم يتم الدخول إليها بعد، لكن هذا ما نعلمه حتى الآن”.

وبعد أن حوصروا 12 ساعة داخل المجمع تم إخراج مجموعة من نحو 10 أشخاص عند الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينيتش)، بحسب صحفي لوكالة “أ ف ب” في المكان، وتبع ذلك إطلاق نار جديد وانفجار.

وقال المصدر الأول في الشرطة: “نعتقد أن هناك مهاجمين أو 3 في مواقع محددة”، مضيفا أن “الوضع لم ينته بعد”.

وأعلن المصدر الثاني في الشرطة أنه في وقت ما كانت الشرطة متأكدة من أنه تم تحييد المهاجمين بعد مرور فترة طويلة لم يتم فيه إطلاق النار، لكن إطلاق النار استؤنف بعد الثانية صباحا.

وسمع دوي مزيد من الانفجارات وإطلاق النار بعيد الفجر، ولم ترد معلومات رسمية حول عدد الأشخاص الذين لا زالوا محاصرين في الداخل.

وقال المصدر: “هناك طابق لا زالوا يطلقون النار منه، نعتقد أن هناك أشخاصا موجودون فيه”، وذلك بعد تقارير عن فرار عدد كبير من الأشخاص إلى الطابق العلوي.

المصدر: أ ف ب