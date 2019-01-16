ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ظهر اليوم الأربعاء عن إدانتها الشديدة للتحركات العسكرية الأخيرة في جنوب طرابلس مؤكدة مراقبتها لها عن كثب.

وفى بيان تلقته منها المرصد عبر البريد الألكتروني ، حذرت البعثة الأممية من مغبة خرق إتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 04 و 09 سبتمبر 2018 بمدينة الزاوية، كما حذرت من الإخلال بأمن العاصمة والأهم، تعريض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر.

وقالت البعثة بأنها ستحمّل المسؤولية الكاملة كل من يفتح النار كما أكدت بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستقوم باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المتاحة اللازمة بناءً على تطور الأحداث على الأرض من أجل ردع هذه المحاولات التي قالت بأنها مدانة ومرفوضة.

وفى ختام بيانها ، ذكّرت البعثة كافة الأطراف في ليبيا بأن أي اعتداء مباشر أو غير مباشر على المدنيين وممتلكاتهم والمرافق العامة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ، وذلك بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات