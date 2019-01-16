تونس – ارتقى فريق الترجي، امس، إلى قمة جدول ترتيب الدوري التونسي لكرة القدم.

وتغلب الترجي على ضيفه اتحاد بن قردان في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر للمسابقة المحلية.

أحرز هدفي الترجي، آدم الرجايبي وهيثم الجويني في الدقيقتين 27 و87 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى الترجي للصدارة برصيد 29 نقطة، فيما تجمد رصيد اتحاد بن قردان عند 14 نقطة في المركز الثامن.

ويعد الترجي أكثر الفرق فوزا بالبطولة بإجمالي 28 مرة وهو حامل اللقب، يليه النادي الإفريقي 13 مرة، بينما يحتل النجم الساحلي المركز الثالث بـ 10 ألقاب.