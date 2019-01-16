ليبيا – أعرب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري عن أسفه لغياب مشاركة الوفد الليبي في القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في بيروت الأحد المقبل، معرباً عن أمله في أن تسفر القمة عن توصيات عملية ترفع معيشة المواطن العربي.

الحريري قال في كلمة ألقاها خلال منتدى القطاع الخاص العربي المنعقد في بيروت استباقاً للقمة الاقتصادية العربية وفقاً لوكالة”سبوتنيك” الروسية إن لبنان سيبقى ينبض من خلال محبّيه، مشدداً على أن العلاقة بين الأشقاء يجب أن تعلو فوق الإساءات.

يأتي ذلك في وقت أعلنت ليبيا عدم مشاركتها في أعمال القمة العربية بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وثّق عملية تمزيق العلم الليبي وإنزاله من طرف بعض مناصري” حركة أمل” لاستبداله برايتهم وذلك تعبيراً عن رفضهم لدعوة ليبيا لحضور القمّة.