الصين – اعتبرت الخارجية الصينية، أن توصية الشركات الحكومية بتجنب السفر إلى الولايات المتحدة، واتخاذ إجراءات لضمان حماية الأجهزة الإلكترونية، في حال الذهاب إلى أمريكا، أمر مجد للغاية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، خلال مؤتمر صحفي، معلقة على تقارير ذات صلة في وسائل الإعلام: “لست على علم بالتفاصيل التي ذكرت، ولكن نظرا لأن بعض الدول تتخذ إجراءات غير عادلة بحق المواطنين الصينيين الذين يغادرون إلى هذه الدول، يبدو لي أن مثل هذه التوصيات يمكن أن تكون مجدية”​​​.

هذا وذكرت وكالة “بلومبرغ”، في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، أن السلطات الصينية أوصت بأن يتجنب المسؤولون التنفيذيون والموظفون في بعض الشركات المملوكة للدولة السفر إلى الولايات المتحدة والدول الحليفة لواشنطن، وفي حال حتمية مثل هذه الرحلات، توصي السلطات باتخاذ إجراءات إضافية لضمان حماية الأجهزة الإلكترونية، والمعلومات الشخصية.

المصدر: سبوتنيك