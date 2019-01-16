مصر – أعلنت الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، القضاء على “خلية إرهابية” في مدينة العريش شمال شرق شبه جزيرة سيناء في عملية أمنية أسفرت مقتل 5 من عناصر المجموعة.

وقالت الوزارة، في بيان صدر عنها بهذا الصدد: تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإجرامية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش”.

وأضافت الوزارة: “بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها مما أسفر عن مصرع 5 والعثور بحوزتهم على 3 بنادق آلية (1 بندقية خرطوش، 1 عبوة متفجرة، 1 حزام ناسف)”.

وتشهد محافظة شمال سيناء حملة عسكرية كبيرة تشنها القوات المصرية ضد جماعات مصنفة “إرهابية” على رأسها “ولاية سيناء”، المعروفة سابقا، قبل مبايعتها لتنظيم “داعش”، باسم “أنصار بيت المقدس”، والمسؤولة عن هجمات عديدة على عناصر الأمن أو السياسيين في المنطقة.

المصدر: RT