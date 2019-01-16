ليبيا – أعلن ديوان رئاسة مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني بالمجلس الرئاسي ، اليوم الأربعاء ، عن فتح باب التعاقد مع الشركات المتخصصة في مجال خدمات السفر والسياحة والحجز الفندقي والقادرة على توفير الخدمات المتعلقة بهذا المجال .

وفى نسخة من إعلان للتعاقد تحصلت عليها المرصد ، فأن حكومة الوفاق تبحث عن شركات توفر خدمات حجز وإصدار تذاكر السفر الداخلية والدولية على متن شركات الطيران المختلفة.

كما شمل الإعلان كذلك الشركات التي تعمل على إصدار تأشيرات دخول الجميع البلدان الأجنبيــة وإتمام إجراءات الحجــز الفندقي لمختــف دول العــالــم .

ودعت حكومة الوفاق جميع الشركات الراغبة في التعاقد معها لتقديم ملفاتها القانونية بالإضافة إلى العرض الفني والمالي بموجب رسائل رسمية تحال إلى ديوانها عن طريق مندوب مكلف من قبل الشركة ، وذلك خلال ساعات الدوام الرسمي فى مقرها بمدينة طرابلس .

ويأتي هذا الإعلان كإجراء قانوني كان يفترض إتباعه منذ البداية ، حيث إتهم ديوان المحاسبة الرئاسي حكومة وأعضاء مراراً وتكراراً بمخالفة القانون المالي للدولة بسبب تعاقدهم مع شركات السفر والسياحة وذلك عن طريق التكليف المباشر سواء مع شركات محلية فى الداخل أو أخرى فى الخارج خاصة فى مصر وتونس .

وفى تقريره الصادر شهر مايو الماضي لسنة 2017 وكذلك فى تقريره لسنة 2016 ، أكد ديوان المحاسبة فى طرابلس وبالارقام وجود مبالغة فى الانفاق المالي الى درجة توصف بالهدر والاسراف من قبل المجلس الرئاسي بما فيه نفقات اعضائه على الفنادق والمكافآت والطائرات الخاصة وشراء تذاكر ودفع اقامات لجهات غير ذي علاقة بما في ذلك اعضاء بمجلسي النواب والدولة .

وعزز ذلك التقرير فرضية استخدام الرئاسي للمال العام فى شراء الذمم والولاءات يضاف لها اكثر من نصف مليون دينار كثمن ملابس لاعضاء الرئاسي واكثر من مليون للقرطاسية وحوالي 10 مليون على إيجار الطائرات الخاصة وحينها أعلن مجلس النواب فتح تحقيق لمعرفة الأعضاء الذين صُرفت لهم التذاكر لكنه لم يعلن عن أي نتيجة .

كما أشار التقرير الى وزارة التخطيط بحكومة الوفاق وحجم الهدر المالي فيها ومخالفاتها بما فيها انفاقها 83 الف دينار على انها تذكرة سفر للوزير الطاهر الجهيمي من طرابلس الى واشنطن اضافة الى اكثر من 17 الف دينار اخرى على تذاكر يضاف لها تسيب فى العهد المالية ومنح سيارات لغير الموظفين بالوزارة .

وبالتزامن مع إعلان حكومة الوفاق الموجه لشركات السفر والسياحة والفندقة ، أعلنت الخطوط الجوية الليبية عن إعتزامها رفع أسعار التذاكر على المواطنين بداية من 20 يناير الجاري وذلك بسبب عدم إستثناء الرئاسي لها من دفع الرسوم المضافة على شراء النقد الأجنبي .

وأكدت الشركة اليوم الأربعاء على لسان الناطق بإسمها محمد قنيوة بأن رفع أسعار التذاكر سيشمل كذلك بقية النواقل الجوية الأخرى وبأنها ستحاول الموازنة بين الرفع وإحتياجاتها الناجمة عن مصروفاتها بالعملة الصعبة .

المرصد – خاص