ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء مع وزراء “الصحة،التعليم،المواصلات،الداخلية والعدل” عدد من الملفات المتعلقة بالأمن والخدمات العامة.

السراج أطلع بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق على تقرير عن الوضع الأمني وخطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى لإرساء النظام العام والتدابير الأمنية والعسكرية المتخذة لمواجهة التنظيمات الارهابية.

ومن جهة أخرى،ناقش المجتمعون ملف الخدمات الذي يشمل قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات وتذليل المشاكل وحل المختنقات في العديد من المرافق العامة لتلك القطاعات في البلديات بمختلف مناطق ليبيا والتطرق لآليات توصيل الخدمات واحتياجات المنطقة الجنوبية.