ليبيا – قام سفير المانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا والوفد المرافق له أمس الثلاثاء بزيارة إلى محطة جنوب طرابلس الغازية وكان في استقباله المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي.

السفير أجرى بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء جولة استطلاعية لسير العمل بوحدات الإنتاج والتحويل بالمحطة المنفذة من قبل شركة سيمنس الألمانية.

وبحث السفير الألماني مع ساسي أهمية تعزيز التعاون بين الشركة والشركات الألمانية لإجراء أعمال الصيانة لوحدات الإنتاج والتحويل ومعالجة كافة المعوقات لاستمرار التعاون بين الجانبين.

وتعهد السفير بتذليل جميع الصعوبات والاتصال بالشركات الألمانية لحثها على بذل المزيد من الدعم والتعاون المثمر مع الشركة العامة للكهرباء.

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