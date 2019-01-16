ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني أمس الثلاثاء إن تركيا وقطر داعمتا الإرهاب الدولي وراعيتا الجماعات الإرهابية بزعامة تنظيم الإخوان تعملان على تنفيذ أجنداتهما عبر التنظيم الدولي للجماعة.

العباني أكد في تصريحات لموقع لـ”العين الإخبارية” أن أنقرة تسعى لاستغلال الموارد التي تزخر بها ليبيا من خلال دعم تمكين زعماء الإخوان من السيطرة السياسية والاقتصادية على الشأن العام الليبي وتنفيذ مخططات تركيا وقطر.

وأضاف أن تركيا وقطر مستغلة مغريات الموقع الجغرافي وخاصة الجنوب وهشاشته الأمنية كبديل لسوريا بعد ما تعرضت له داعش وحلفاؤها من ضربات موجعة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تركيا ومعها قطر وجدتا في الجماعات الإرهابية في ليبيا اللاهثة وراء دور للعمالة ضالتها فتبنّتها.