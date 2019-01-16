العراق – عبر مربو الدواجن في محافظة واسط عن استيائهم من غزو البيض الفاسد المستورد لاسواق المحافظة، فيما انتقد المحافظ ضعف دور الحكومة في دعم المنتوج الوطني.

لم يستفق اصحاب حقول الدواجن في واسط من ازمة أنفلونزا الطيور واتلاف جميع طيورهم قبل قرابة العامين، حتى دخل بيض المائدة المستورد على خط الفساد مناشدين الحكومة المحلية وضع حل لهم .

وفي هذا السياق، فقد تحدثت حكومة واسط التنفيذية عن غياب الرقابة في الحدود العراقية بوصفها مفتوحة، مشيرة الى ان سياسة البلد تجاه المنتج الوطني لا تزال تندرج ضمن خانة الشعارات. ولفتت الى ان حل المشكلة يتطلب قرارا مركزيا قويا مدعوما بأجهزة امنية متخصصة .

وعلى صعيد انتاج بيض المائدة، بات ميناء العراق مهددا بالزوال. هكذا وصف اقتصاديون حال مشاريع تربية الدواجن وانتاج البيض في محافظة واسط التي تنتج حقولها ما يقارب الثمانين بالمئة من حاجة العراق لبيض المائدة، لا سيما بعد إغلاق أغلب تلك الحقول لخسارتها بسبب منافسة المستورد لها .

وكالات