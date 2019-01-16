ليبيا – أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها من تجدد الإشتباكات المسلحة بطرابلس بين ما يعرف “بقوة حماية طرابلس” و “اللواء السابع” على نحو يُنذر بتقويض ما تبقى من سلم أهلي هش في البلاد وبما يعرض ممتلكات وأرواح الناس للخطر.

المنظمة دعت في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه كل من المجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة بالعمل معاً وتكثيف جهودهما من أجل تهدئة النزاع المسلح واستعادة الأمن بجنوب العاصمة وحماية المدنيين وممتلكاتهم.

وإعتبرت أن تجدد القتال بجنوب العاصمة ينذر بمخاطر تكريس حالة الانقسام في البلاد على أساس قبلي ومناطقي فضلاً عن الأثر السلبي للقتال على الوضع الإنساني في جنوب العاصمة .



وأكدت على أن التحركات العسكرية الواسعة لطرفي النزاع بالعاصمة وجنوبها ستؤدي إلى خسائر بشرية غير محدودة خاصة مع انتشار السلاح على نحو واسع وانتشار الميليشيات المسلحة المناطقية التي يعاني جميعها من نقص في الانضباط.



كما أعربت المنظمة عن خشيتها اغتنام الجماعات الإرهابية (داعش) حالة تشظي وهشاشة النظام الأمني بالعاصمة لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة الإنسانية السياسية .

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته و ضرورة العمل على إدراج أسماء “أمراء الحرب” بالعاصمة ومساعديهم على لائحة العقوبات بمجلس الأمن الدولي تنفيذاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259) اللذان ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان في ليبيا.

