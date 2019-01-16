الفالح يتحدث عن تحول كبير في نظام الطاقة في السعودية

الفالح يتحدث عن تحول كبير في نظام الطاقة في السعودية

ابوظبي – كشف وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن المملكة ستطرح 12 مشروعا لإنتاج الطاقة المتجددة خلال عام 2019، وذلك في إطار خطة لتقليص الاعتماد على النفط في توليد الطاقة الكهربائية.

وجاء ذلك خلال كلمة للفالح في الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للاستدامة، امس، تناول خلالها أهمية وضع استراتيجية للتحول في الطاقة العالمية تتسم بالواقعية والعدالة، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية دون الإخلال بأمن الطاقة العالمي.

وقال الفالح: “تحقيقا لرؤية السعودية 2030، وضعت وزارة الطاقة مجموعة من الأهداف لمشاريع الطاقة المتجددة، حيث سيطرح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة خلال 2019 فقط ما لا يقل عن 12 مشروعا لإنتاج الطاقة المتجددة”.

وأضاف: “سيتحول قطاع الكهرباء في المملكة من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعا، بحيث تحل قدرات التوليد المعتمدة على الغاز والطاقة المتجددة محل طاقات التوليد التي تعتمد على السوائل”.

وأوضح، أن قدرات التوليد المعتمدة على الطاقة المتجددة في السعودية، ستصل إلى 40 غيغاواطا من الطاقة الشمسية و16 غيغاواطا من طاقة الرياح و3 غيغاواطات من الطاقة الشمسية المركزة، وذلك عبر استثمارات ضخمة في مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030.

كذلك أشار الفالح إلى أن وزارة الطاقة السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، يعملان معا لجذب الشركات العالمية إلى المملكة لتوطين وتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المحلي عليها وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى السعي لإنتاج أكثر من 200 غيغاواط من خلال تقنيات الطاقة المتجددة، التي يتم تصنيعها في المملكة بحلول 2030.

وأضاف: “سيتم ذلك من خلال تقديم 30% من أهداف الطاقة المتجددة في السعودية، ضمن مناقصات يعلن عنها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بينما سيتم العمل على تطوير نسبة الـ70% المتبقية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وشركائه المختارين”.

المصدر: “واس”