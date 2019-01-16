ليبيا – أعلن الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الليبية “محمد قنيوة” اليوم الأربعاء الاتفاق على رفع أسعار التذاكر لكل شركات الطيران بداية من يوم 20 يناير الجاري.

وكشف قنيوة بأن تنسيقاً قد جرى ما بين وزارتي المواصلات والاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني ومصلحة الطيران المدني بشأن رفع أسعار التذاكر والموافقة على اقتراحات شركات الطيران ، وذلك وفقاً لصحيفة صدى الإقتصادية .

وعزى المتحدث هذا القرار إلى إصرار حكومة الوفاق على عدم استثناء شركات الطيران من دفع الرسوم على النقد الأجنبي المفروض بموجب الإصلاحات الإقتصادية المقررة فى سبتمبر الماضي .

وفيما يخص الأسعار الجديدة أشار قنيوة إلى أن شركة الخطوط الليبية حرصت على أن توازن في أسعار تذاكرها بين الرسوم المفروضة على العملة والتزامات الشركة بالعملة الصعبة وبين أن تكون الأسعار غير مبالغ فيها وفي متناول الجميع ،وذلك بحسب تعبيره .

المرصد – متابعات