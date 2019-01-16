ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة اليوم الأربعاء وفد من أسر الشهداء والجرحى والمفقودين حيث تم مناقشة عدة مواضيع تتعلق بأوضاع أسر الشهداء والجرحى.

المستشار صالح استمع بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس إلى أهم المشاكل والعراقيل التي تواجه أسر الشهداء والجرحى والمفقودين و مطالبهم التي كان من أبرزها طلب استحداث هيئة خاصة بهم تعني بحل مشاكلهم.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وفي سياق منفصل استقبل المستشار صالح وفد من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بمناطق الجنوب حيث تم استعراض المشاكل والعراقيل التي توجه هذه الفئة وكيفية حلحلتها.

كما تم مناقشة اصدار تشريعات وقوانين تضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة و تكفل لهم الحماية وتوفر لهم معاملة خاصة بالدوائر الرسمية في الدولة حيث تأتي هذه اللقاءات ضمن اهتمامه وحرصه على تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه المواطن .