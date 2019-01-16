ليبيا – قال المتحدث باسم القيادة العامة للجيش العميد أحمد المسماري أمس الثلاثاء إن القوات المسلحة ستسحق أتباع بعض الدول في ليبيا.

المسماري أوضح في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن قطر وتركيا تدعمان الجماعات الإرهابية في ليبيا ، مؤكداً بأن الجيش سيسحق أتباع هذه الدول من الجماعات الإرهابية خلال حربه في الجنوب وكل المدن الليبية.

وتابع أن :”أن قوات الجيش تحركت نحو الجنوب منذ يومين ووصلت إلى منطقة الانتظار حيث ستبدأ ببسط السيطرة في منطقة سبها وأوباري وتصل للمناطق كافة لتطهيرها من العصابات الإجرامية التي تمارس إرهابها بحق أهل الجنوب”.

وشدد المتحدث باسم القيادة على أن عدم وجود أي تنسيق مع وحدات عسكرية أخرى،لافتاً إلى أن قوات الجيش البرية والجوية هي من تقود عملية التطهير في الجنوب بالتنسيق مع قيادات القبائل هناك وأنهم يرحبون بالعملية التي تستهدف عصابات تمارس السرقة والنهب والإرهاب وإقامة حد الحرابة بطرق وحشية وإرهابية.

المسماري كشف عن سبب توقف مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية،قائلا :” إن السراج كان يطمح في تنصيب نفسه على رأس المؤسسة العسكرية فيما أبدت القوات المسلحة رغبتها في إجراء الانتخابات تشريعية والرئاسية على أن يكون الرئيس المنتخب هو القائد الأعلى للقوات المسلحة إلا أن السراج كانت له بعض الأهداف أخرى”.

وأكد المتحدث باسم الجيش على أن القوات المسلحة ستدخل طرابلس فاتحة لا مقاتلة بدعم أهل طرابلس أنفسهم وأن العاصمة شأنها شأن أي مدينة ليبية أخرى.

وشدد المسماري على أن عملية الجنوب تعد تلبية لنداءات الشعب المتكررة لفرض هيبة القانون في كل المناطق الليبية خاصة نداءات أهالي الجنوب الذي يعاني من الإرهاب والجريمة وهو وجه به القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ببدء العمليات الشاملة في مناطق الجنوب الغربي.