ليبيا – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن قلقها البالغ إزاء تجدد اعمال العنف والاشتباكات المسلحة بمنطقة مطار طرابلس ومحيطه في بلدية قصر بن غشير جنوب العاصمة مساء يوم أمس وصباح اليوم الأربعاء .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه إعتبرت اللجنة مايحدث بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة ، والتي تشكل تهديد وخطر كبيرين علي أمن و سلامة وحياة المدنيين وأمنهم و ممتلكاتهم في طرابلس ، إضافة إلى آثارها السلبية على الوضع الإنساني للسكان .

و أضاف البيان : ” تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع الأطراف والكيانات المسلحة بالوقف الفوري لأي تصعيد وتجنب مزيداً من العنف والاقتتال ، وذلك التزاماً باتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الذي تم التواصل له في اتفاق الزاوية بتاريخ 4 سبتمبر 2018.م وإتفاق تثبيت وترسيخ وقف إطلاق النار والأعمال العدائية على المدنيين بطرابلس الذي تم التأكيد عليه في اجتماع الزاوية الثاني ” .

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن خشيتها من اغتنام الجماعات والتنظيمات الإرهابية ( داعش _ القاعدة _ أنصار الشريعة ) حالة العنف القائم و الفراغ الأمني بالعاصمة لتنفيذ هجمات انغماسية أو أعمال إرهابية تربك المشهد وتعمق الأزمة الإنسانية و السياسية .

وجدد البيان دعوة لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) التي تنص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي .

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب ، و ذلك من خلال تفعيل الآليات الدولية المعنية بملاحقة منتهكى حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات