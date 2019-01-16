ألمانيا – تراجع اليورو اليوم مع تأهب المستثمرين لأرقام النمو الألماني التي قد تشير إلى دخول أكبر اقتصاد أوروبي في ركود وفقا للتعريف الفني في الربع الأخير من 2018.

كان تراجع مفاجئ الأسبوع الماضي في الناتج الصناعي الألماني قد أضعف اليورو وسلط الضوء على بواعث القلق من تباطؤ ومن أن يتوخى البنك المركزي الأوروبي الحذر بينما يحاول إنهاء إجراءات التحفيز.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2871 دولار قبيل اقتراع البرلمان البريطاني على خطة الانحساب من الاتحاد الأوروبي لتظل العملة قرب أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته يوم الاثنين عند 1.2930 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة اليوم إلى 95.48.

وارتفع كل من الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة بعد هبوطهما يوم الاثنين وهما من العملات التي تعتبر مؤشرا على الشهية العالمية للمخاطرة.